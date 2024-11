Pai morto com filho no colo tinha mandado de prisão por homicídio, diz PM Pai morto com filho no colo tinha mandado de prisão por homicídio, diz PM Ric|Do R7 13/11/2024 - 08h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 08h50 ) twitter

Pai morto com filho no colo

O pai que morreu após ser baleado com o filho de 7 anos no colo, em Rolândia, no Norte do Paraná, tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu em outro estado. A criança também morreu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

