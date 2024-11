Pai posta última foto da filha: “Era pra ser um final de semana feliz” Pai posta última foto da filha: “Era pra ser um final de semana feliz” Ric|Do R7 18/11/2024 - 13h10 (Atualizado em 18/11/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Última foto da filha

O pai da adolescente que morreu em um acidente envolvendo um Porsche Cayenne, na PR-473, no sudoeste do Paraná, publicou a última foto da filha antes do acidente. “A última foto da minha filha….. Esse final de semana era pra ser um final de semana feliz”, escreveu o homem no início do texto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre essa tragédia.

Leia Mais em Ric:

Balanço Geral Curitiba Ao Vivo | 18/11/2024

Mistério sobre empresário desaparecido completa um mês; veja no Balanço Geral

Influenciadora paranaense faz homenagem ao namorado Gritzbach, delator do PCC