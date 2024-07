Pais prestam homenagens para filho morto em acidente na PR-151

‌



A+

A-

Pais de criança de 3 anos morta em acidente na PR-151 prestam homenagens

A criança que morreu após um tombamento de um caminhão na PR-151, em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, foi identificada como Christian Gabriel Ramos. O menino, de 3 anos, estava acompanhado da mãe, do pai e do irmão mais velho no momento do acidente, na tarde da última quarta-feira (10).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Pais de criança de 3 anos morta em acidente na PR-151 prestam homenagens

• Juliana Turchetti: quem era a piloto de avião que morreu como heroína nos EUA

• Curitiba está entre as 10 capitais com mais moradores em situação de rua