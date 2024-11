Papai Noel inaugura Natal Encantado de Pinhais; confira atrações Papai Noel inaugura Natal Encantado de Pinhais; confira atrações Ric|Do R7 25/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 25/11/2024 - 21h29 ) twitter

Papai Noel inaugurando o Natal Encantado de Pinhais

O Natal Encantado de Pinhais foi oficialmente inaugurado pela chegada do Papai Noel na cidade no último sábado (23). A cerimônia marcou a abertura da Casa do Papai Noel, disponível para visitas das 18h às 22h, de quarta a sexta, e das 17h às 22h, nos sábados e domingos. O evento teve também o acendimento das luzes natalinas do Parque das Águas.

