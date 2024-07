Paraná atinge recorde de motorização, revela RIC Notícias Noite

Ric |Do R7

RIC Notícias Noite mostra que Paraná bate recorde no índice de motorização

O RIC Notícias Noite desta sexta-feira (12) vai mostrar que o Paraná bateu recorde no chamado índice de motorização. Atualmente, na capital paranaense, são 70 veículos para cada 100 habitantes, o que representa um aumento de 21% ao longo dos últimos 10 anos. O RIC Notícias Noite mostra essa e outras notícias que estão em destaque, no Paraná, a partir das 19h20 com Camila Andrade.

