Paraná Brilha nas Exportações de Café em 2024 Durante o primeiro semestre de 2024, as exportações de café do Paraná renderam US$ 195,7 milhões para a cadeia... Ric|Do R7 06/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Exportações de café do Paraná têm melhor 1º semestre desde 2012

Durante o primeiro semestre de 2024, as exportações de café do Paraná renderam US$ 195,7 milhões para a cadeia produtiva. Esse resultado de 2024 é o melhor desempenho dos últimos 12 anos do produto paranaense em mercados internacionais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Exportações de café do Paraná têm melhor 1º semestre desde 2012

• Festivais de música atraem cerca de 17 mil visitantes para o Litoral do PR

• Acidente entre dois caminhões deixa motorista em estado grave no Paraná