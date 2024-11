Paraná Clube anuncia primeiro reforço para 2025 Paraná Clube anuncia primeiro reforço para 2025 Ric|Do R7 18/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 18/11/2024 - 18h30 ) twitter

Gustavo Xuxa é o primeiro reforço do Paraná Clube para 2025.

O Paraná Clube anunciou, na tarde desta segunda-feira (18), a primeira contratação para 2025. Trata-se do meia Gustavo Xuxa, de 31 anos. O atleta de 31 anos assinou um pré-contrato com o clube e fará parte do elenco que jogará a elite do futebol paranaense. Além de Xuxa, outros nomes estão encaminhados para jogar no Tricolor.

