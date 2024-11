Paraná Clube anuncia técnico Argel Fuchs para 2025 Paraná Clube anuncia técnico Argel Fuchs para 2025 Ric|Do R7 11/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 12h11 ) twitter

Argel Fuchs é o novo técnico do Paraná Clube

O Paraná Clube anunciou a contratação do técnico Argel Fuchs para a temporada de 2025. O profissional de 50 anos estava sem clube desde que deixou o Caxias-RS e comandará o Tricolor em seu retorno à elite do futebol paranaense. Argel chega ao clube com o auxiliar-técnico Claudiomiro Santiago e o preparador físico Diego Mello. Os trabalhos por Argel serão realizados a partir da primeira semana de dezembro, quando o novo elenco do Tricolor, que ainda será formado, inicia a pré-temporada. A estreia na elite do futebol paranaense ocorre no início de janeiro.

