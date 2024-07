Paraná Clube Brilha e Conquista o Título da Divisão de Acesso O Paraná Clube é o campeão da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de 2024. O Rio Branco-PR até venceu... Ric|Do R7 27/07/2024 - 18h23 (Atualizado em 27/07/2024 - 18h23 ) ‌



Paraná Clube vence Rio Branco-PR nos pênaltis e é campeão da Divisão de Acesso

O Paraná Clube é o campeão da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de 2024. O Rio Branco-PR até venceu por 2 a 1 no tempo normal, mas o Tricolor garantiu o título com um 5 a 4 nos pênaltis.

