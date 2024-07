Paraná Clube critica condições do Estádio Atílio Gionedis para jogo decisivo O Paraná Clube se pronunciou nesta quinta-feira (04) a respeito da decisão do Ministério Público junto à Federação Paranaense de...

Alto contraste

A+

A-

Paraná Clube critica jogo em estádio para 2 mil: “Não oferece condições”

O Paraná Clube se pronunciou nesta quinta-feira (04) a respeito da decisão do Ministério Público junto à Federação Paranaense de Futebol de mandar o jogo de ida da semifinal da Divisão de Acesso contra o Patriotas no Estádio Atílio Gionedis. O clube está em completo desacordo com a escolha do local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Paraná Clube critica jogo em estádio para 2 mil: “Não oferece condições”

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (05/07/2024), segundo o Climatempo

• Desembargador é investigado por fala machista no PR; veja no RIC Notícias Noite



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.