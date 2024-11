Paraná Clube deve receber propostas para venda da SAF na próxima semana Paraná Clube deve receber propostas para venda da SAF na próxima semana Ric|Do R7 08/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h11 ) twitter

Paraná Clube

O Paraná Clube tem a promessa de duas propostas para a venda Sociedade Anônima do Futebol (SAF) na próxima semana. Os grupos distintos são ligados aos ex-jogadores Zé Roberto e Ricardo Rocha. Na quinta-feira, o Tricolor fez reuniões por vídeo conferência com os interessados. O encontro virtual teve a participação do mecenas Carlos Werner, que representa o clube, e do advogado Jorge Augusto Derviche Casagrande, representante do comitê de credores.

