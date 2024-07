Paraná Clube em busca da elite paranaense

Ric |Do R7

Paraná Clube visita Patriotas e começa a decidir vaga na elite paranaense

O Paraná Clube tem um dos jogos mais importantes do ano neste sábado (6). Às 16h, o Tricolor encara o Patriotas no Atílio Gionedes pela primeira semifinal da Divisão de Acesso. Quem chegar à final garante o acesso para a elite do futebol paranaense.

