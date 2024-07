Ric |Do R7

Paraná Clube em busca da vitória decisiva no Paranaense O Paraná Clube enfrenta o Patriotas às 11h de domingo (14), no Couto Pereira, para decidir quem sobe para a primeira divisão do Campeonato...

‌



A+

A-

Paraná Clube enfrenta o Patriotas para definir quem sobe no Paranaense

O Paraná Clube enfrenta o Patriotas às 11h de domingo (14), no Couto Pereira, para decidir quem sobe para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube (clique aqui) e na Rádio Jovem Pan News (107.1).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Paraná Clube enfrenta o Patriotas para definir quem sobe no Paranaense

• Saiba quem são as vítimas do tiroteio em bar que terminou com 8 baleados no PR

• Motociclista morre em acidente durante tentativa de fuga de blitz no Paraná