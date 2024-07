Paraná Clube em busca do título: preparação intensa para o último jogo do ano O Paraná Clube iniciou, nesta segunda-feira (22), a preparação para o jogo decisivo da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense... Ric|Do R7 22/07/2024 - 16h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h43 ) ‌



Vale título: Paraná Clube inicia preparação para último jogo do ano

O Paraná Clube iniciou, nesta segunda-feira (22), a preparação para o jogo decisivo da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Após 1 a 0 na ida, o Tricolor encara o Rio Branco-PR no sábado (27), às 16h, no Gigante do Itiberê.

