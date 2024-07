Paraná Clube se prepara para jogo decisivo em busca do acesso O Paraná Clube finaliza os últimos detalhes da preparação para o jogo de volta da semifinal da Divisão de Acesso, com o Ypiranga....

Paraná Clube realiza últimos ajustes para jogo que vale o acesso; escalação

O Paraná Clube finaliza os últimos detalhes da preparação para o jogo de volta da semifinal da Divisão de Acesso, com o Ypiranga. Às 11h do domingo (14), no Couto Pereira, o Tricolor decide seu futuro, com a ida (ou não) para a elite do futebol paranaense.

