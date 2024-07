Paraná Clube surpreende e lidera média de público mesmo sem divisão Mesmo sem jogos no cenário nacional, o Paraná Clube está à frente de oito clubes da Série A do Brasileirão no quesito média de público... Ric|Do R7 19/07/2024 - 15h42 (Atualizado em 19/07/2024 - 15h42 ) ‌



Sem divisão, Paraná Clube supera oito clubes da Série A em média de público

Mesmo sem jogos no cenário nacional, o Paraná Clube está à frente de oito clubes da Série A do Brasileirão no quesito média de público. O Tricolor tem levado 21.249 pessoas por jogo na Divisão de Acesso do Paranaense.

