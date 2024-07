Paraná Clube x Rio Branco-PR: confira detalhes sobre a venda de ingressos para a final

Ric |Do R7

Paraná Clube x Rio Branco-PR: saiba tudo sobre venda de ingressos para final

O Paraná Clube divulgou nesta terça-feira (16) as informações sobre a venda de ingressos para a final da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. O jogo de ida contra o Rio Branco-PR será no sábado (20), às 16h, na Vila Capanema.

