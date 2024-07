Paraná em alerta: falsos veterinários são denunciados em 2024

Ric |Do R7

Nos primeiros seis meses de 2024, 15 denúncias contra falsos veterinários chegaram ao Ministério Público do Paraná (MP-PR). A princípio...

Paraná registra 15 denúncias contra falsos veterinários em 2024

Nos primeiros seis meses de 2024, 15 denúncias contra falsos veterinários chegaram ao Ministério Público do Paraná (MP-PR). A princípio, todas foram encaminhadas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado (CRMV-PR), responsável por representar a classe no Paraná.

