Paraná em Foco: Atração de Fábricas de Microchips é Prioridade do Governo O governo do Paraná está trabalhando para que o estado tenha polos de fabricação de microchip e outras tecnologias... Ric|Do R7 27/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

SNIP: Governo do PR está buscando atrair fábricas de microchips, diz Ricardo Barros

O governo do Paraná está trabalhando para que o estado tenha polos de fabricação de microchip e outras tecnologias, segundo o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, este é um dos principais focos de sua gestão à frente da pasta. “Nós temos poucos players do mundo que fabricam microchips, telas touchscreen, são tecnologias muito restritas, mas a pandemia nos ensinou que nós não podemos manter concentração de produção de um determinado suprimento fundamental em um único país”, afirmou em entrevista ao portal RIC durante o 4º Seminário de Negócios Internacionais do Paraná (SNIP).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• SNIP: Governo do PR está buscando atrair fábricas de microchips, diz Ricardo Barros

• ONU emite ‘SOS global’ após níveis marítimos subirem e pede redução de carbono

• SNIP: Investimento em IA traz retorno em até 14 meses, diz presidente da Microsoft