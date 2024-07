Paraná: Expectativa de Vida Atinge Novo Marco de 79,2 Anos O Paraná é o sexto estado com a maior expectativa de vida no Brasil, segundo o relatório mais recente do... Ric|Do R7 25/07/2024 - 21h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 21h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Expectativa de vida do paranaense sobe para 79,2 anos

O Paraná é o sexto estado com a maior expectativa de vida no Brasil, segundo o relatório mais recente do IBGE, divulgado em 2022. Em 2024, o estado chega com a marca de 79,2 anos, estando acima da média nacional, de 77,6 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Expectativa de vida do paranaense sobe para 79,2 anos

• A Secretaria Estadual de Saúde confirma a morte de um Bebê de 6 meses por coqueluche

• Adolescente é apreendido após perseguição