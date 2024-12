Paraná fica sem nenhum time na Série A pela primeira vez em 34 anos Com o rebaixamento do Athletico neste domingo (8), todos os times do Paraná estão fora da Série A do Brasileirão. O post Paraná fica... Ric|Do R7 08/12/2024 - 19h49 (Atualizado em 08/12/2024 - 19h49 ) twitter

Paraná fica sem nenhum time na Série A pela primeira vez em 34 anos

Pela primeira vez desde 1990, o estado do Paraná fica sem nenhum time jogando pela Série A do Brasileirão. Por conta da derrota do Athletico contra o Atlético-MG neste domingo (8), três times paranaenses jogam a Série B em 2025.

Para mais detalhes sobre essa situação histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

