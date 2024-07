Paraná lança iniciativa para aumentar cobertura vacinal nos municípios Por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Governo do Estado do Paraná criou uma força-tarefa para aumentar as coberturas...

Paraná cria força-tarefa para aumentar cobertura vacinal nos municípios

Por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Governo do Estado do Paraná criou uma força-tarefa para aumentar as coberturas vacinais nos municípios. Com foco especial em crianças e adolescentes, a ação é direcionada para as vacinas Influenza, Pentavalente, DTP, Pneumocócica 10 e Poliomielite. A princípio, estas são as que estão com baixa adesão.

