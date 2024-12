Paraná lidera agricultura orgânica brasileira com quase 4 mil produtores certificados Paraná lidera agricultura orgânica brasileira com quase 4 mil produtores certificados Ric|Do R7 02/12/2024 - 07h08 (Atualizado em 02/12/2024 - 07h08 ) twitter

O Paraná é referência nacional em agricultura orgânica, com quase quatro mil produtores certificados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Este número, o maior do Brasil, reflete o empenho do estado em promover práticas sustentáveis e saudáveis. Somente entre janeiro e setembro do ano passado, 727 agricultores foram certificados, com apoio de programas como o Agroecologia, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná).

