Paraná lidera crescimento de casos de racismo no Brasil O Brasil apresentou um crescimento de 128% nos casos de racismo de 2022 para 2023. O Paraná aparece entre os estado que mais se destacam... Ric|Do R7 18/07/2024 - 21h32 (Atualizado em 18/07/2024 - 21h32 ) ‌



Paraná é o estado que mais teve crescimento em casos de racismo, diz pesquisa

O Brasil apresentou um crescimento de 128% nos casos de racismo de 2022 para 2023. O Paraná aparece entre os estado que mais se destacam em ocorrências do país, ficando atrás somente de Rio Grande do Sul e São Paulo. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira (18).

