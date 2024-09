Paraná lidera em candidaturas para as eleições de 2024 O Paraná está à frente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no número de candidatos registrados nas Eleições […] O post Paraná tem... Ric|Do R7 05/09/2024 - 18h53 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h53 ) ‌



Paraná tem o maior número de candidatos na Região Sul nas Eleições 2024

O Paraná está à frente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no número de candidatos registrados nas Eleições 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

