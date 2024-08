Paraná: O Futuro do Combustível de Aviação O estado do Paraná é reconhecido nacionalmente como um dos principais centros da agricultura do Brasil. Quando... Ric|Do R7 27/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h11 ) ‌



PR é essencial para o novo combustível de aviação, diz presidente da Airbus no SNIP

O estado do Paraná é reconhecido nacionalmente como um dos principais centros da agricultura do Brasil. Quando o assunto é agronegócio, o estado é o segundo maior polo do país, ficando atrás apenas de São Paulo. Diante deste cenário, o presidente da Airbus Brasil Gilberto Peralta ressalta que o estado é extremamente importante quando o assunto é combustível de aviação. “O novo combustível de aviação vai vir de biomassa, vai vir do agronegócio. Então o Paraná é importantíssimo”, disse.

