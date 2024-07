Paraná registra temperatura de -3,9°C e bate recorde de frio O frio no Paraná se intensificou nesta segunda-feira (1º) e bateu um novo recorde, de acordo com medição do Simepar. Com -3,9°C,...

Frio intensifica e Paraná bate novo recorde de temperatura negativa: -3,9°C

O frio no Paraná se intensificou nesta segunda-feira (1º) e bateu um novo recorde, de acordo com medição do Simepar. Com -3,9°C, às 8h, a cidade de General Carneiro, nos Campos Gerais, registrou a menor temperatura do ano no estado. Outras duas cidades - São Mateus do Sul e Palmas - também registraram mínimas abaixo de 0°C.

