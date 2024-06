Paraná registra temperaturas negativas e geada em meio a onda de frio A onda de frio que prometia derrubar as temperaturas no Sul do país foi confirmada neste domingo (30) com recordes de temperaturas...

Paraná bate recorde de frio com -3,5°C; Curitiba registra 2°C e geada

A onda de frio que prometia derrubar as temperaturas no Sul do país foi confirmada neste domingo (30) com recordes de temperaturas mínimas no Paraná. A cidade de General Carneiro, no sul do estado, bateu -3,5°C nesta manhã, enquanto Curitiba marcou 2°C com geada na capital.

