Paraná registrou quase 900 mortes por gripe em 2024 O secretário de Estado da Saúde (Sesa), César Neves, destacou que a adesão do público-alvo da vacinação contra a gripe, que inclui... Ric|Do R7 18/07/2024 - 10h40 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h40 ) ‌



Com 900 mortes por gripe no PR antes do inverno, secretário alerta para vacinação Geraldo Bubniak

O secretário de Estado da Saúde (Sesa), César Neves, destacou que a adesão do público-alvo da vacinação contra a gripe, que inclui gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas, está muito baixo da meta. Conforme dados do Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde, divulgados em 15 de julho, o Paraná vacinou 45,19% do público-alvo, sendo que a meta é 90%.

