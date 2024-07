Paraná se destaca com o 2º maior crescimento em serviços no Brasil O Paraná registrou o segundo maior crescimento no setor de serviços no Brasil entre junho de 2023 e maio de 2024. Conforme dados...

Ric|Do R7 12/07/2024 - 16h40 (Atualizado em 12/07/2024 - 16h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌