Ric |Do R7

Paraná se destaca como um dos líderes na geração de empregos em 2024 O Paraná ocupa posição de destaque entre os estados que mais geram empregos no Brasil. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados...

Alto contraste

A+

A-

Paraná se destaca entre os estados que mais geram empregos em 2024 Gilson_Abreu

O Paraná ocupa posição de destaque entre os estados que mais geram empregos no Brasil. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho, o estado foi o terceiro que mais gerou empregos formais nos cinco primeiros meses de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem espirra e expulsa parte do intestino pela barriga durante café da manhã

• Pedágio no Paraná poderá ter sistema de monitoramento pela população

• Jovem paranaense é espancada e vítima de tentativa de abuso em viagem ao Chile



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.