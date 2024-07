Ric |Do R7

Paraná se destaca na geração de empregos em 2024 O Paraná é o terceiro estado que mais gerou empregos formais em todo o Brasil em 2024, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados...

Paraná se destaca na geração de empregos com carteira assinada em 2024 Gilson_Abreu

O Paraná é o terceiro estado que mais gerou empregos formais em todo o Brasil em 2024, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Entre janeiro e maio, foram gerados 96.019 novos postos de trabalho em todo o Estado, ficando atrás somente de São Paulo e Minas Gerais.

