Paraná Se Destaca Nos Negócios Internacionais O estado do Paraná está diante de um cenário de protagonismo no campo dos negócios internacionais. Segundo... Ric|Do R7 28/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

“Paraná é a bola da vez” nos negócios internacionais, afirma especialista

O estado do Paraná está diante de um cenário de protagonismo no campo dos negócios internacionais. Segundo Eduardo Bekin, presidente da Invest Paraná, o Brasil é fundamental para a alimentação do mundo e o estado tem uma importância ímpar nessa balança.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• “Paraná é a bola da vez” nos negócios internacionais, afirma especialista

• Adolescente é apreendida com drogas após dirigir por 550 km no PR

• Papa Francisco diz que é “pecado grave” recusar ajuda a imigrantes