Paraná terá sistema de alerta de desastres direto no celular a partir de dezembro
19/11/2024 - 18h29

Novo sistema de alerta para desastres estará disponível para todo o Paraná em dezembro

Um novo sistema de alerta para desastres extremos via celular vai ficar disponível em todo o Paraná a partir do dia 4 de dezembro, assim como para os estados do Sul e Sudeste do Brasil. A implantação do Defesa Civil Alerta foi definida nesta terça-feira (19).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as informações sobre este importante sistema de segurança!

