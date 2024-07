Ric |Do R7

Paranaense agredida no Chile recebe alta e emociona ao retornar ao Brasil A paranaense Maressa Crísley Nunes dos Santos, de 31 anos, agredida por três indivíduos no Chile, recebeu alta hospitalar na manhã...

Paranaense agredida no Chile recebe alta e deve retornar em vôo comercial

A paranaense Maressa Crísley Nunes dos Santos, de 31 anos, agredida por três indivíduos no Chile, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (2). A maringaense foi hospitalizada após ser espancada por três indivíduos no apartamento onde estava hospedada com uma amiga.

