Paranaense perde R$ 160 mil no "jogo do Tigrinho" e alerta sobre vício em apostas online A paranaense Vitória Damasceno Bitencourt perdeu R$160 mil no "Jogo do Tigrinho" em 2023 e agora usa as redes sociais para ajudar...

Após perder R$ 160 mil no “jogo do Tigrinho” paranaense dá dicas contra vício Caroline de Souza Machado

A paranaense Vitória Damasceno Bitencourt perdeu R$160 mil no "Jogo do Tigrinho" em 2023 e agora usa as redes sociais para ajudar as pessoas viciadas em apostas online. Conforme os relatos, a jovem começou a usar o jogo de aposta quando viu alguns influenciadores famosos divulgando a plataforma.

