Paranaenses celebram sorte na Mega-Sena com prêmios milionários

O sorteio da Mega-Sena 2770 premiou paranaenses de várias cidades em mais de meio milhão de reais, na última terça-feira (3). Ric|Do R7 06/09/2024 - 15h42 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h42 )



Dia de sorte: paranaenses faturam mais de meio milhão de reais na Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena 2770 premiou paranaenses de várias cidades em mais de meio milhão de reais, na última terça-feira (3). O valor principal estava estimado em R$ 28 milhões, e apesar do dia de sorte dos moradores do Paraná, ninguém acertou as seis dezenas.

