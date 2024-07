Paranaenses se destacam na Série D com vitórias no fim de semana No último fim de semana ocorreu a 11ª rodada da Série D. Em plena reta final da competição, Maringá e Cianorte conquistaram vitórias...

Ric|Do R7 01/07/2024 - 15h55 (Atualizado em 01/07/2024 - 15h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share