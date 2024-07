Paranavaí e Rio Branco: empate na semifinal da Divisão de Acesso

Ric |Do R7

Paranavaí e Rio Branco empatam em jogo de ida da semifinal da Divisão de Acesso

Paranavaí e Rio Branco-PR empataram em 1 a 1 em jogo de ida da semifinal da Divisão de Acesso neste domingo (7), no Estádio Felipe Raulino, em Paranavaí. Com o resultado, o acesso fica em aberto para o jogo de volta, no próximo fim de semana.

