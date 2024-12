Parceiro da Escola: SEED poderá decidir em locais com baixa votação Liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) neste sábado (7) permite que a Secretaria Estadual de Educação do […]... Ric|Do R7 08/12/2024 - 09h28 (Atualizado em 08/12/2024 - 09h28 ) twitter

Parceiro da Escola: SEED poderá decidir em locais com baixa votação

Liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) neste sábado (7) permite que a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (SEED/PR) decida em casos de baixa votação a implementação do programa Parceiro da Escola.

