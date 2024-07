Parlamentares aumentam gastos em 2024 O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quarta-feira (24) destaca os gastos dos deputados federais do Paraná com cota parlamentar... Ric|Do R7 24/07/2024 - 07h33 (Atualizado em 24/07/2024 - 07h33 ) ‌



Aumento nos gastos da cota parlamentar dos deputados é destaque do Jornal da Manhã

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quarta-feira (24) destaca os gastos dos deputados federais do Paraná com cota parlamentar. A verba que cada deputado e deputada têm para reembolsos como aluguel de carros, combustível, passagens aéreas, alimentação e entre outras ações, foi 15% no primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado.

