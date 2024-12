Parque Náutico estreia circuito natalino drive-thru nesta quinta-feira (5) Seguindo um circuito de 1,5 km no Parque Náutico, a experiência proporciona decorações temáticas, como presépio vivo e anjos iluminados... Ric|Do R7 05/12/2024 - 12h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 12h29 ) twitter

Parque Náutico estreia circuito natalino drive-thru nesta quinta-feira (5)

O circuito natalino drive-thru do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024 estreia nesta quinta-feira (5), às 19h, no Parque Náutico, no bairro Alto Boqueirão. A atração, aberta a carros, motos e ônibus, não exige agendamento e funciona de terça a domingo, das 19h às 22h, até 22 de dezembro.

