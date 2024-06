Participe do Círculo do Bem e faça a diferença na vida de alguém! Com a chegada do inverno, surge a necessidade de aquecer não apenas o corpo, mas também o coração. É por isso que o Grupo Ric, em...

Círculo do Bem: Doe Roupas e Cobertores, Faça a Diferença na Vida de Alguém!

Com a chegada do inverno, surge a necessidade de aquecer não apenas o corpo, mas também o coração. É por isso que o Grupo Ric, em parceria com o Hospital de Olhos do Paraná, convida você a participar do Círculo do Bem, uma campanha de arrecadação de roupas, calçados e cobertores em bom estado, que acontecerá até setembro.

