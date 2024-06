Parto inusitado: gestante dá à luz em quartel após trânsito caótico Um parto foi realizado em uma ambulância no quartel do Corpo de Bombeiros do bairro Portão, em Curitiba, nesta quarta-feira (26)....

Trânsito impede gestante de chegar a maternidade e parto é realizado em quartel

Um parto foi realizado em uma ambulância no quartel do Corpo de Bombeiros do bairro Portão, em Curitiba, nesta quarta-feira (26). A gestante entrou em trabalho de parto, porém, um congestionamento impediu que o marido conseguisse chegar até a maternidade. Preocupado com a situação da companheira, o homem resolveu pedir ajuda no batalhão dos bombeiros.

