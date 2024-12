Passageiro é encontrado morto em cruzeiro de Maiara e Maraisa Passageiro é encontrado morto em cruzeiro de Maiara e Maraisa Ric|Do R7 02/12/2024 - 08h28 (Atualizado em 02/12/2024 - 08h28 ) twitter

Cruzeiro Maiara e Maraisa

Um passageiro do cruzeiro de Maiara e Maraisa Em Alto Mar morreu no último sábado (30) no navio MSC Seaview. A informação foi confirmada pela PromoAção, que faz a organização do evento, e pela Marinha brasileira neste domingo (1º).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

