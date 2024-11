Pastor condenado por dopar, abusar e abandonar vítima na rua é preso no Paraná Pastor condenado por dopar, abusar e abandonar vítima na rua é preso no Paraná Ric|Do R7 12/11/2024 - 13h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 13h51 ) twitter

Pastor condenado por dopar, abusar e abandonar vítima na rua é preso no Paraná

Um pastor condenado por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil do Paraná em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, na última terça-feira (5). Conforme as investigações, o homem, de 37 anos, teria dopado a vítima com o golpe ‘Boa Noite, Cinderela’ e, depois, cometido o estupro no próprio apartamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

