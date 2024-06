Paulo Autuori defende princípios e valores em polêmica com advogado de Alef Manga O diretor de futebol do Coritiba, Paulo Autuori, divulgou nesta quinta-feira (27) um pronunciamento e rebateu...

Alto contraste

A+

A-

Coritiba: Autuori rebate advogado de Alef Manga e defende “princípios e valores”

O diretor de futebol do Coritiba, Paulo Autuori, divulgou nesta quinta-feira (27) um pronunciamento e rebateu as declarações do advogado do atacante Alef Manga.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba: Autuori rebate advogado de Alef Manga e defende “princípios e valores”

• Ciclista denuncia assédio durante um treino na região de casa; Foi abordada por homem de moto

• Depósito é alvo de ladrão na ZN de Londrina; Suspeita é de que o autor seja sempre o mesmo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.