Pauta remuneratória toma conta do debate da sucessão no TJ–PR
Ric|Do R7
07/11/2024 - 21h30

Debate TJ-PR

Estão quentes os bastidores da disputa pela presidência do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). De um lado, o desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, conta com a simpatia do atual presidente do órgão, Luiz Fernando Keppen. Do outro, o desembargador Jucimar Novochadlo, tem apoio da ala dos “desembargadores de carreira”, aqueles que vêm da magistratura. Numa espécie de terceira via, a desembargadora Lídia Maejima vem crescendo muito nos últimos dias, por isso, também aparece com força nas listas de possibilidades.

