Pecuarista paranaense supera em quase 70% a média estadual de produtividade Pedro Luiz Balestieri, um dos vencedores do Prêmio Orgulho da Terra 2024, conta como reverteu a baixa produtividade numa fazenda modelo... Ric|Do R7 06/12/2024 - 07h08 (Atualizado em 06/12/2024 - 07h08 )

pecuária paranaense

O Paraná, que ocupa o 11º lugar no ranking nacional de produção de carne bovina, continua a fortalecer sua bovinocultura de corte com cerca de 6,3 milhões de cabeças de gado distribuídas em 56 mil propriedades. Esse setor ocupa uma área de 5 milhões de hectares no estado e contribui significativamente para a economia, sendo o quarto maior em Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária. Além disso, a conquista do status de área livre de febre aftosa sem vacinação, em 2021, trouxe novos mercados e investimentos para os pecuaristas paranaenses, consolidando a posição do estado no cenário nacional e internacional.

Saiba mais sobre essa história inspiradora e o reconhecimento ao trabalho dos pecuaristas no site do Ric.

