Pedreiro é vítima de crime brutal no Paraná Um pedreiro de 43 anos foi morto em Califórnia, região de Apucarana, no norte do Paraná na noite de segunda-feira (1º). O trabalhador...

Pedreiro tem moto roubada e é morto por assaltantes no Paraná

Um pedreiro de 43 anos foi morto em Califórnia, região de Apucarana, no norte do Paraná na noite de segunda-feira (1º). O trabalhador tinha 43 anos e foi identificado com Rogério Pereira Vicente.

